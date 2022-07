Sambata: Cascadorul albaiulian Lae Dreghici, implineste 70 de ani. "Aniversare cu Cascade" la Oarda de Sus

Indragitul cascador Lae Dreghici isi sarbatoreste cea de-a 70-a aniversare, in stilul care l-a consacrat, cu multa adrenalina si momente spectaculoase, impartasite cu publicul albaiulian, care i-a fost mereu alaturi de-a lungul carierei.Evenimentul "Aniversare cu cascade" va avea loc sambata, 16 iulie, in cartierul albaiulian Oarda de Sus - zona Intre Paduri, incepand cu ora 12:00. Motociclete, masini, muzica si multe surprize. Acestea vor fi ingredientele unei zile speciale, pregatita in cel ... citeste toata stirea