Sambata, Ciumbrud: Ziua Rozelor. Parada pe strazile municipiului Aiud, ateliere de lucru, concerte sustinute de "Transylvanium" si 3 SUD EST

Sambata, in localitatea Ciumbrud, va avea loc editia cu numarul 19 a evenimentului Ziua Rozelor.In cadrul programului editiei din acest an, va avea loc o parada a rozelor pe strazile din municipiul Aiud si Ciumbrud, ateliere de lucru, iar ca invitati speciali vor fi trupele "Transylvanium" si 3 SUD EST." Incepand cu ora 9.00 vom da startul Paradei Rozelor. In acordurile fanfarei, dansatori, zeci de biciclete, motociclete, masini si trasuri, purtand impresionante aranjamente florale, vor porni ... citeste toata stirea