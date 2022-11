Sambata: Maratonul Reintregirii Neamului Romanesc, editia a XII-a, Blaj-Alba Iulia. Traseul si programul cursei

In cadrul evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Nationale, sambata, 19 noiembrie, se desfasoara Maratonul Reintregirii Neamului Romanesc, ajuns la editia a XII-a.Evenimentul marcheaza 104 ani de la Marea Unire a romanilor, proclamata pe 1 decembrie 1918, si la 100 de ani de la Incoronarea Regelui Ferdinand si a Reginei Maria, la Alba Iulia.Potrivit organizatorilor, maratonul are drept scop promovarea alergarii pentru sanatate in randul tinerilor si educarea acestora pentru cunoasterea ... citeste toata stirea