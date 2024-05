Sambata Mare. Ultima zi in care se mai fac pregatiri pentru Paste 2024. Semnificatii religioase, obiceiuri, traditii, superstitii

Sambata Mare este ultima zi in care se mai fac pregatiri pentru Paste 2024. Din punct de vedere religios, se comemoreaza ziua in care Iisus a fost pus in mormant. Este ultima zi din Postul Pastelui si Saptamana Patimilor.Gospodinele pregatesc mancarea pentru masa de sarbatori si fac ultimele retusuri prin casa.Seara, credinciosii merg la biserica pentru a participa la slujba de Inviere.Sambata Mare. Semnificatii pentru credinciosiIn Sambata Mare, se praznuieste ingroparea Mantuitorului ... citește toată știrea