Sambata si duminica: Concurs international de frumusete canina -Royal Crown Trophy, in Parcul Arini din Sebes. Participa peste 400 catei din 16 tari

Peste 400 de catei din 16 tari sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru a se indrepta catre Sebes, unde vor participa la concursul de frumusete canina ce va avea loc in acest week-end in Parcul Arini.Cu blanitele coafate si cu cozile in vant, cele mai frumoase exemplare vor defila timp de 2 zile prin fata unor comisii de jurati, specializati pe fiecare rasa in parte. 8 arbitrii internationali din Serbia, Lituania, Ucraina, Germania si Romania vor evalua incadrarea in standardele