Politistii din Alba au dat in ultimele 24 de ore, amenzi in valoare de aproape 24.000 lei, in cadrul unei actiuni pentru cresterea sigurantei populatiei.Oamenii legii au constatat 140 de abateri contraventionale, si au legitimat 550 de persoane.Potrivit IPJ Alba, duminica, 16 iulie 2023, peste 200 de politisti si jandarmi din judetul Alba au actionat, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala si contraventionala si pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta ... citeste toata stirea