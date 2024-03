Sanctiuni penale pentru furnizarea serviciilor sociale neautorizate si amenzi majorate. Modificari anuntate de ministrul Muncii

Furnizarea serviciilor sociale, fara licenta, va fi sanctionata penal. Amenzile pentru nereguli in domeniu au fost majorate de cinci ori. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anuntat modificari de legislatie.Potrivit sursei citate, niciun serviciu social nu va mai putea functiona fara controlul in teren al inspectorilor sociali.Camera Deputatilor a adoptat marti proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul asistentei sociale. Acesta a fost ... citește toată știrea