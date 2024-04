Saptamana Altfel - Golf pentru elevi

Copii si tinerii trebuie atrasi catre un stil de viata sanatos, din care nu poate lipsi miscarea in aer liber. Un sport de socializare, care ofera un meidu sigur si sanatos, incurajeaza miscarea si dezvoltare armonioasa, a abilitatilor de socializare, responsabilitate, disciplina si autocontrol, este golful. Aproximativ 2000 de copii din Alba Iulia, Teius, Abrud, Sebes, Blaj si Vintu de Jos vor experimenta o zi petrecuta pe cel mai mare teren de golf din Romania, in cadrul Saptamanii Altfel, in ... citește toată știrea