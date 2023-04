Elevii unei unitati de invatamant din orasul Teius, au intrat pentru o zi in rolul de politisti locali.Activitatea a avut loc in cadrul ,Saptamanii altfel" , derulata de catre unitatea de invatamant in colaborare cu Primaria si Politia Locala Teius.,,Saptamana altfel a debutat in forta la noi, la Teius!In spiritul unui parteneriat serios, derulat de mai multi ani intre administratia locala si scoala teiuseana, Politia Locala Teius, cu sprijinul colegilor din primarie si beneficiind de ... citeste toata stirea