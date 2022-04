Saptamana de lucru de patru zile in Romania. Ce spune ministrul Muncii despre aplicarea acestei masuri

Ministrul Muncii, Marius Budai, spune ca saptamana de lucru de patru zile in Romania ar putea fi implementata dupa un dialog social serios care sa implice specialisti de la ministerele muncii si sanatatii, dar si patronatele si sindicatele.Conform unui sondaj recent, 80% dintre romani si-ar dori un astfel de regim de munca."E o chestiune extrem de serioasa, trebuie dezbatuta. Sunt tari in Europa care au implementat deja acest lucru, se discuta si in Belgia, acum, din cate stiu, pentru o ... citeste toata stirea