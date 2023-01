Sarbatoare in lumea crestina: Sfantul Vasile cel Mare. In casa trebuie sa intre un barbat, sa ai noroc tot anul. Nu dormi prea mult, ca esti lenes tot anul

In fiecare inceput de an, credinciosii de pretutindeni il cinstesc pe Sfantul Vasile, unul din cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe.In ziua de Sfantul Vasile cel Mare, traditia spune este bine sa versi vin pe masa, sa spargi un pahar alb, sa rastorni cutia de chibrituri sau sa dai de pomana unui om sarac, ca sa ai noroc tot anul, scrie news.ro. Traditia populara mai spune ca ai noroc daca prima persoana care intra in casa pe 1 ianuarie este barbat.Cine a fost Sfantul Vasile cel ... citeste toata stirea