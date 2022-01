Sarbatoare in lumea crestina: Sfintii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie si Ioan

In fiecare an, pe data de 30 ianuarie, crestinii ortodocsi ii sarbatoresc pe Sfintii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur, "Protectori ai invatamantului teologic", fiecare dintre ei avand o contributie importanta la evolutia teologiei crestine.Ei au dus o lupta grea si fara incetare pentru pazirea dreptei credinte si au avut un rol important in formularea dogmei Sfintei Treimi. Pe langa darul talcuirii Sfintelor Scripturi, au detinut si inalta treapta a ... citeste toata stirea