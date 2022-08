Sarbatoare mare in lumea crestina: Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare

Crestinii ortodocsi si greco- catolici sarbatoresc astazi Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare.Gradul inalt de cinstire acordata Maicii Domnului in cultul ortodox se vede si prin numarul mare al sarbatorilor inchinate praznuirii ei. Pe cand sfintii ceilalti sunt, de regula, pomeniti o singura data pe an, si anume in ziua adormirii lor, Sfanta Fecioara Maria este praznuita, in chip special, de mai multe ori in cursul anului bisericesc, prin praznice care cinstesc nu numai adormirea ... citeste toata stirea