Sarbatori petrecute la Urgente, pentru sute de persoane din Alba. Cati pacienti au ramas internati, dupa ce au ajuns la UPU

Sala de asteptare de la Unitatea de Primiri Urgente a spitalului din Alba Iulia a fost plina si in perioada Craciunului. Sute de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o parte din ei chiar au ramas internati.De asemenea, cozi la farmacii s-au format inca din ajunul Craciunului, unde oamenii au cautat pastile pentru digestie sau pentru greata. Insa unii au petrecut sarbatorile de Craciun pe holul spitalului.Chiar in ziua de Craciun, in fata farmaciei de langa spitalul din Alba ... citeste toata stirea