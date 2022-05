Satucul cu 600 de locuitori transformat intr-un centru logistic pentru toata Transilvania

Un satuc cu doar 600 de locuitori din Alba va deveni intr-un an de zile unul dintre principalele centre logistice din Transilvania. O companie belgiana a inceput recent construirea la Decea a unui parc industrial pe o suprafata de 27 de hectare. Valoarea totala a investitiei va depasi 20 de milioane de euro, in conditiile in care jumatate din aceasta suma va fi cheltuita pentru construirea unui terminal intermodal. Decea este situat intr-o zona cu potential urias, intre Autostrada A10 si ... citeste toata stirea