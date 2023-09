Un scandal a izbucnit in cadrul Arhiepiscopiei Alba Iulia si este departe de a se termina. Unul dintre cei mai apreciati preoti din Alba Iulia, dar cunoscut si la nivel national, parintele Jan Nicolae, a fost suspendat pentru 30 de zile.Actul de suspendare a fost facut public de catre directorul de editorial al magazinului Lumea Credintei, Razvan Bucuroiu, care condamna ferm acesta decizie.Jan Nicolae nu mai are voie sa slujeasca in biserica la care este paroh, timp de 30 de zile. Decizia ... citeste toata stirea