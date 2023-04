Un scandal in care au implicati 4 barbati, a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, in localitatea Craciunelu de Jos,Un tanar a fost agresat de alti trei barbati din Bucerdea Granoasa, in urma bataii tanarul a ajuns la spital, iar agresorii retinuti de politisti.La data de 22 aprilie, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de trei barbati din localitatea Bucerdea Granoasa, in varsta de 49 de ani, 26 de ani, respectiv de 20 de ani, care ... citeste toata stirea