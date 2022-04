Scandal la sediul firme comerciale din Alba. Au intervenit jandarmii

Un scandal a avut loc luni, la sediul unei societati comerciale din Alba. Scandalul cu pricina ar fi fost provocat de un barbat, care a fost nemultumit de suma de plata a u unei facturi.Pentru a-l linisti reprezentantii firmei de paza, a chemat in ajutor un echipaj de jandarmi.In urma unui apel la 112, luni 4 aprilie, in jurul orei 12.00, un echipaj de jandarmerie a intervenit de urgenta la sediul unei institutii din municipiul Alba Iulia pentru aplanarea unui scandal. In ... citeste toata stirea