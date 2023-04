Un scandal urmat de o bataie, a avut loc miercuri seara, in fata unui bar din satul Totoi.In scandal au fost implicati patru barbati, trei dintre acestia l-au agresat in fata unui local din localitate pe un tanar.La data de 20 aprilie 2023, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de 3 tineri, de 41, 25 si 19 ani, toti comuna Santimbru, care sunt cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ... citeste toata stirea