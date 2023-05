Un barbat din comuna Cenade, a fost retinut vineri de catre politisti, dupa ce a facut un scandal intr-o benzinarie din Zlatna.Barbatul a intrat in conflict cu doi tineri aflati in acel moment in benzinarie, amenintandu-i pe acestia cu moartea.La data de 26 mai 2023, politistii din Zlatna au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 39 de ani, din comuna Cenade, judetul Alba, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de amenintare, distrugere si tulburare ... citeste toata stirea