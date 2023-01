Scandaluri in familie, de sarbatori. Doua femei din Cugir si Campeni, agresate de concubini

Politistii din Alba au intervenit in doua situatii de agresiuni impotriva femeilor, produse de sarbatori.Potrivit reprezentantilor IPJ Alba, la data de 02 ianuarie 2023, politistii din Cugir au fost sesizati de catre o femeie de 22 de ani, din Cugir, cu privire la faptul ca a fost agresata de concubin.Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca, in 1 ianuarie 2023, seara, pe fondul consumului de bauturi alcoolice si al unor discutii contradictorii, barbatul, in varsta de 28 ... citeste toata stirea