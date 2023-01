Schimbare la Pilonul II: Mostenitorii primesc banii acumulati, dupa decesul proprietarului, indiferent daca sunt angajati sau nu

Schimbare importanta la Pilonul II de pensii. Mostenitorii primesc integral banii acumulati in Pilon II in cazul decesului proprietarului indiferent daca sunt angajati sau nu. Pana acum cei fara loc de munca primeau banii pe loc, iar cei angajati abia dupa ce ieseau la pensie.Una din cele mai importante schimbari din sistemul de pensii private Pilon II a intrat in vigoare printr-o ordonanta de urgenta din 15 decembrie 2022 si prevede ca in cazul decesului unui participant la Pilonul II ... citeste toata stirea