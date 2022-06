Schimbari importante in desfasurarea examenelor pentru obtinerea permisului de conducere. Proiect, la Senat

Parlamentarii propun mai multe schimbari in legislatia privind obtinerea permisului de conducere. O prima modificare consta in separarea pregatirii teoretice de pregatirea practica. Astfel, elevul va avea posibilitatea sa inceapa efectiv pregatirea practica si dupa sustinerea examenului de promovare a probei teoretice, cu conditia finalizarii pregatirii teoretice.De asemenea, instructorul auto ar putea fi prezent in masina de examen in momentul in care se sustine examenul de catre candidati. ... citeste toata stirea