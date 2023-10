Un proiect de lege adoptat la Senat prevede schimbari in cartile de identitate ale romanilor. Se propune introducerea unor noi informatii despre persoane.Actul normativ a fost adoptat in 3 octombrie si intra in dezbatere la Camera Deputatilor.Propunerea este ca in datele de pe cartea de identitate sa se regaseasca si informatia privind grupa de sange si factorul RH al persoanei.Initiatorii sustin ca aceste date sunt utile personalului medical, pentru interventie rapida, de prim ajutor. ... citeste toata stirea