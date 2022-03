Schior accidentat in masivul Sureanu, recuperat de salvamontisti dintr-o zona cu pericol de avalansa VIDEO

Salvamontistii din Alba au interventit sambata pentru a recupera o persoana care s-a accidentat dupa ce a schiat in afara pistelor de la Domeniul Schiabil Sureanu. "Locul accidentului este in afara partiilor, undeva sub varful Sureanu. Salvatorii montani coopereaza la aceasta actiune de extractie din teren accidentat, cu un coleg de la Salvamont Baia Mare, aflat in timpul liber, personal de la Domeniul Schiabil Sureanu si cu jandarmii montani care sunt de serviciu", au transmis salvatorii ... citeste toata stirea