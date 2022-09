"Scoala bobocilor. Atelierele toamnei de poveste" la Biblioteca Municipala "Lucian Blaga" Sebes

Toamna isi intra incet, incet in drepturi, iar vremea de afara ne inspira si vine cu ateliere de poveste la Biblioteca Municipala "Lucian Blaga" Sebes.Lunile septembrie si octombrie sunt dedicate prescolarilor, elevilor si tinerilor din Municipiul Sebes si imprejurimi prin proiectul "Scoala bobocilor. Atelierele toamnei de poveste", ajuns la cea de-a IV-a editie in acest an.Vedeta toamnei ramane "Povestea", pe care o completam cu activitati inedite in cadrul carora vom realiza decoratiuni cu ... citeste toata stirea