Scoala Gimnaziala "Vasile Goldis" situata in municipiul Alba Iulia, va beneficia de un teren de sport.Valoarea investitiei va costa 755.424 lei fara TVA, iar noul teren de sport va fi construit in urmatoarele 6 luni.Anuntul a fost facut de catre primarul municipiului Alba, Gabriel Plesa prin intermediul unei postari, pe pagina de socializare."Astazi am predat amplasamentul pentru amenajarea unui teren de sport in incinta Scolii "Vasile Goldis" din Alba Iulia, una dintre scolile cele mai ... citeste toata stirea