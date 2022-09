Scolile celor putini din judetul Alba: Unitatile scolare unde, la inceput de an, vor fi doar trei elevi in banci

Sute de elevi, zeci de parinti, profesori, primari, preoti, o mare de buchete de flori si emotii: asa arata de cele mai multe ori tabloul clasic al unui inceput de an scolar.Insa, in contrast cu imaginea clasica pe care multi dintre noi o stim, exista si un alt fel de inceput scolar, departe de ochii lumii. Aproape 40 de unitati scolare din judetul Alba vor incepe noul an cu mai putin de 10 elevi in banci.In mare parte este vorba despre scoli unde elevii merg zeci de kilometri prin padure, ... citeste toata stirea