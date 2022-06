Scumpiri fara precedent in ultimul an. Cu cat au crescut preturile la gaze naturale, cartofi, ulei, combustibili, malai si faina

Gazele naturale, uleiul, malaiul, faina, cartofii, serviciile de apa, canal si salubritate, dar si serviciile postale s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).Astfel, in intervalul mai 2021 - mai 2022, preturile la gaze naturale s-au majorat cu 86,71%, in timp ce cartofii s-au scumpit cu 50,93%, iar uleiul a inregistrat un salt de 44,14%.Potrivit sursei citate, la capitolul marfuri alimentare, in afara de cartofi si ... citeste toata stirea