Se implinesc 44 de ani, de la cutremurul din 4 martie 1977: 1600 de persoane decedate, nume celebre din lumea filmului si-au pierdut viata: Toma Caragiu, Alexandru Bocanet si Doina Badea

Astazi se implinesc 45 de ani de marele cutremur, care a avut loc in Romania, in ziua de 4 martie 1977.Seismul din 4 martie 1977 a avut efecte devastatoare: aproape 1.600 de persoane au murit, peste 11.000 de oameni au fost raniti si in jur de 35.000 de locuinte s-au prabusit.Unda de soc s-a resimtit in aproape toata regiunea balcanica, iar in nord, pana in Moscova si Sankt Petersburg. Cutremurul a produs efecte puternice si asupra solului, crapaturi, fenomene de lichefiere a solului si ... citeste toata stirea