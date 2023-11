Astazi, se implinesc 443 de ani, de la intrarea domnitorului Mihai Viteazul, la data de 1 noiembrie 1599, in cetatea din Alba Iulia.Dupa victoria asupra lui Andrei Bathory, in batalia de la Selimbar (18/28 octombrie 1599), Mihai Viteazul a intrat triumfator in Cetatea Alba Iulia.Intrarea triumfatoare a avut loc in data de 1 noiembrie 1599, primind cheile orasului chiar din partea episcopului Demetrius Napragy.Desi nu a fost recunoscut de Dieta Transilvaniei decat ca un guvernator imperial, ... citeste toata stirea