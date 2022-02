Se implinesc 69 de ani, de la decesul marelui om politic, Iuliu Maniu, in Penitenciarul Sighet

Astazi, se implinesc 69 de ani, de la decesul in Penitenciarul politic Sighet, a celui care a fost un mare om politic, deputat si presedinte al Partidului National Esaranesc - Iuliu Maniu.Iuliu Maniu s-a nascut in Badacin, in 8 ianuarie 1873, intr-una dintre cele mai prestigioase familii romanesti din Transilvania.Tatal sau, Ioan Maniu, era mic nobil si a fost educat de unchiul sau, Simion Barnutiu. Mama sa, Clara Maniu, era sora lui Iuliu Coroianu, redactorul Memorandumului romanilor din ... citeste toata stirea