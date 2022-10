Se implinesc doi ani, de cand primarul Gabriel Plesa, a preluat sefia Primariei Municipiului Alba Iulia. Raport de activitate

Stimati albaiulieni,Se implinesc 2 ani de cand numarul meu de telefon este public, accesibil pentru oricare dintre dumneavoastra, de cand, strada cu strada, am luat Alba Iulia la pas si am cautat impreuna cele mai bune solutii la problemele noastre, ale locuitorilor.Mai binele oricarei comunitati porneste de la parteneriatul dintre administratie si beneficiari, dintre cei care sunt platiti pentru a fi in slujba municipiului si cei care platesc, prin taxe si impozite, pentru ca interesele sa ... citeste toata stirea