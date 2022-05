Se inchide ultimul centru de vaccinare anti-COVID din Alba. Procesul trece la medicii de familie

Ultimul centru de vaccinare functional din judetul Alba, organizat in incinta Salii de sport a Universitatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, isi va suspenda activitatea incepand cu data de 12 mai 2022. Potrivit DSP Alba, OUG nr. 44/14.04.2022 prevede ca "centrele de vaccinare impotriva COVID-19 organizate, potrivit prevederilor Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania, in alte locatii decat cele din cadrul unitatilor sanitare publice cu paturi isi inceteaza activitatea in termen ... citeste toata stirea