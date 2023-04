Politistii din judetul Alba, sunt chemati sa intervina in tot mai multe cazuri de violenta in familie.In acest weekend, au fost raportate 4 astfel de situatii, in toate cazurile au fost emise ordine de protectie, iar doi barbati unul din Blaj iar altul din Teius, au fost retinuti de politisti.La data de 21 aprilie 2023, Politia Orasului Teius a fost sesizata de catre o femeie de 67 de ani, din orasul Teius, cu privire la faptul ca a fost agresata de sot.Din primele cercetari efectuate de ... citeste toata stirea