Se intrerupe furnizarea apei potabile in zona Ocna Mures, joi, 13 februarie. Care este motivul

Apa CTTA anunta ca se va intrerupe furnizarea apei potabile in zona Ocna Mures, joi, 13 februarie. Masura este necesara in contextul in care se fac lucrari de spalare si igienizare a rezervorului de apa."SC APA CTTA SA - Sucursala Ocna Mures informeaza consumatorii cu privire la efectuarea lucrarilor periodice de spalare si de igienizare a rezervorului de apa, acest lucru ducand la intreruperea furnizarii apei potabile in data de 13 februarie 2025, in intervalul orar 08:00 - 16:00.Zonele ... citește toată știrea