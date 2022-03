Se moare pe timp de pace: Militar decedat, dupa ce a fost calcat de un tanc, in timpul unui exercitiu in poligonul Smardan (Galati)

Un militar roman, si-a pierdut viata vineri dimineata, in timpul unui exercitiu derulat in poligonul Smardan din judetul Galati.Militarul in varsta de 36 de ani, a fost calcat de un tanc, in timpul manevrelor executate de instrumentul de lupta.Militarul era angajat din 2008, si facea parte din Batalionul 284 Tancuri "Cuza Voda" din Galati.Acesta coordona manevrele in vederea inceperii deplasarii unui tanc, moment in care a fost prins intre tancul ... citeste toata stirea