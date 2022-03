Se ridica unele restrictii impuse de pandemia de COVID -19: Fara masca in aer liber. Acces in restaurante si mall-uri fara certificat COVID

Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila, a sustinut marti o conferinta de presa, in care a declarat ca a propus Guvernului si Comitetului National pentru Situatii de Urgenta ridicarea unor restrictii, impuse de pandemia de COVID -19.Printre masurile de relaxare propuse ministrul Sanatatii, ar fi aceea a renuntarii la obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise, sa se poate intra in centrele comerciale (inclusiv mall-uri), restaurante, evenimente etc ... citeste toata stirea