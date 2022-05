Se schimba constructorul lotului 1 de pe Transalpina de Apuseni. Decizia luata de Consiliul Judetean Alba

Constructorul lotului 1, al soselei "Transalpinei de Apuseni" va fi inlocuit in perioada urmatoare de catre o alta firma, care va castiga licitatia organizata de Consiliul Judetean Alba.Societatea de Constructii Napoca, care trebuia sa execute lucrarile la drumul care traverseaza Muntii Apuseni, a intrat in insolventa.Situatia initiala- In anul 2019, Societatea de Constructii Napoca a castigat procedura de atribuire pentru executia lucrarilor la ambele loturi din soseaua ce va lega Muntii ... citeste toata stirea