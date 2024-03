Se schimba ora in weekend. Dormim mai putin, dar trecem la ora de vara

Se schimba ora in weekend. In noaptea de sambata, 30 martie, spre duminica, 31 martie, se schimba ora si Romania trece la ora de vara 2024.Concret, ceasul se da cu o ora inainte, iar ora 03:00 devine ora 04:00, scrie Time & Date. Pentru ca se schimba ora, duminica devine cea mai scurta zi din 2024.Astfel, in mod popular se spune ca "dormim mai putin".Ora de vara este o practica adoptata de multe tari din intreaga lume, care consta in ajustarea orarului oficial al ceasului inainte cu o ora ... citește toată știrea