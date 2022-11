Sebes: Biciclist in varsta de 72 de ani, accidentat de un autoturism

Un accident soldat cu ranirea unui barbat de 72 de ani, s-a produs miercuri la Sebes, au anuntat reprezentantii IPJ Alba.Din primele cercetari a rezultat ca un barbat in varsta de 72 de ani, in timp ce se deplasa pe o bicicleta, in dreptul parcarii unui supermarket a fost lovit de un autoturism condus de un barbat de 41 de ani, din Alba Iulia.In urma accidentului, biciclistul a suferit leziuni corporale usoare, fara a ramane internat in spital.Ambii conducatori de vehicule au fost testati ... citeste toata stirea