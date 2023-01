Sebes: Trei muncitori au cazut in gol, de la o inaltime de 3,5 metri

Un accident de munca, a avut loc vineri dimineata, la sediul unei societati comerciale din Sebes.Trei muncitori din judetele Cluj si Vaslui, au cazut in gol de la o inaltime de 3,5 metri.Inspectoratul Judetean de Politie Alba, a transmis printr-un comunicat de presa, detalii suplimentare despre producerea accidentului de munca.La data de 20 ianuarie 2023, in jurul orei 09,00, Polita Municipiului Sebes a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca in incinta unei societati comerciale din ... citeste toata stirea