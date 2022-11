Secretul succesului in afaceri, dezvaluit de presedintele Transavia, Ioan Popa. Lectie deschisa de business intr-un interviu pe ZF

Omul de afaceri Ioan Popa, fondatorul si proprietarul companiei Transavia, a vorbit despre afacerea sa si despre planurile de viitor pe care le are prin investitiile preconizate in perioada urmatoare.Ziarul Financiar a realizat un video interviu cu omul de afaceri din judetul Alba, care ofera o lectie deschisa de business.Acesta a vorbit despre faptul ca afacerea sa s-a dezvoltat in principiu investind profitul realizat, iar creditele luate in rarele momente in care a avut nevoie, au fost ... citeste toata stirea