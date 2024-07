Seful ANPM, apel catre autoritatile locale: "Este nevoie urgenta de masuri anticanicula, pentru a proteja sanatatea oamenilor". Avand in vedere faptul ca urmeaza zile de foc in toata Romania, este nevoie de un efort comun al autoritatilor locale si al celor care administreaza apele, in aceasta perioada, pentru a face aerul mai usor respirabil si pentru conservarea cat mai buna a mediului natural, a transmis marti presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM), Laurentiu ... citește toată știrea