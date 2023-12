In fiecare an, pe 1 Decembrie, romanii din intreaga lume marcheaza Ziua Nationala a Romaniei, un moment deosebit in istoria tarii care a fost consacrat prin votul istoric de la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1918.Aceasta zi speciala, stabilita oficial prin lege in 1990, marcheaza Unirea Transilvaniei cu Romania, un eveniment de o importanta istorica majora care a avut loc la Alba Iulia in anul 1918.La 1 decembrie 1918, intr-o atmosfera incarcata de dorinta de libertate si unitate ... citeste toata stirea