Senator PSD, bun de plata catre un primar USR. Acuzatii parlamentarului, demontate in justitie

Senatorul PSD de Alba, Calin Maties, a fost obligat in justitie sa-i plateasca daune morale primarului USR Gabriel Plesa, dupa ce a lansat o serie de acuzatii asupra acestuia care s-au devedit neadevarate. Maties a fost obligat vineri, 24 iunie, de Judecatoria Alba Iulia sa ii plateasca daune morale lui Plesa in valoare de 15.000 de lei si sa publice hotararea judecatoreasca in toate ziarele care au gazduit stirea respectiva, dar si pe pagina sa de Facebook, unde a facut declaratiile. Primarul ... citeste toata stirea