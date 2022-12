Senatorul Calin Maties: "Am obtinut bani pentru constructia de crese in Alba Iulia. Amendamentul meu a fost aprobat" (P)

Alba Iulia se confrunta de foarte multi ani cu lipsa locurilor la crese. Aceasta problema acuta se va rezolva in curand. Am obtinut, din bugetul de stat pe anul viitor, 1,7 milioane de lei (340.000 de euro) pentru constructia si dotarea unor crese modulare.Sute de parinti au fost pusi, ani la rand, in situatii extrem de dificile in contextul in care au inceput munca, dupa terminarea concediului de ingrijire a copilului, insa fara ca cel mic sa beneficieze de un loc la cresa.Am fundamentat ... citeste toata stirea