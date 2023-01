Senatorul Calin Maties (PSD Alba): SCRISOARE DESCHISA pentru REDESCHIDEREA Scolii Gimnaziale din Oarda de Jos

Stimate domnule primar,Stimati consilieri PNL si USR din Consiliul Local,Redeschiderea Scolii Gimnaziale din Oarda de Jos, infiintata in urma cu aproape 130 de ani, trebuie sa reprezinte un obiectiv comun pentru noi toti.Am reusit, prin demersurile initiate la Bucuresti, sa aduc 100.000 de lei pentru reabilitarea si redeschiderea institutiei de invatamant in care ar putea invata copiii din Oarda de Jos si Oarda de Sus.Si nu este singurul proiect pentru care am obtinut fonduri de la ... citeste toata stirea