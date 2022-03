Sens giratoriu provizoriu, intr-o intersectie din municipiul Alba

La intersectia strazilor Tudor Vladimirescu cu Gheorghe Doja, a fost amenajat un sens giratoriu provizoriu.Intersectia este una probleme pentru soferii din Alba, luni, avand loc in zona, un accident in lant, in care au fost implicate patru autoturisme.In urma accidentului, un minor a fost ranit usor.Anuntul a fost facut de catre primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Plesa, prin intermediul paginii de socializare."In aceasta dimineata a fost amplasat un sens giratoriu, provizoriu, pe ... citeste toata stirea