Senzationalul chitarist Maxim Belciug canta la Sighisoara si Sibiu, pe 7 si 8 martie

Pentru iubitorii de muzica bunadin Sighisoara si Sibiu, luna martie aduce o surpriza incantatoare: senzationalul chitarist Maxim Belciug va sustine cate un recital de chitara solo in cele doua orase. Astfel, vineri 7 martie, chitaristul se va afla la Sighisoara, unde va concerta in Sala Mare de Festivitati a Primariei, in avanpremiera la Ziua Femeii. Iar sambata, chiar pe 8 martie, va canta in ambianta distinsa si incarcata de istorie a Salii Festive de la Biblioteca ASTRA din Sibiu. Cu chitara ... citește toată știrea